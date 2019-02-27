رياضة | نجم ريال مدريد على رادار مانشستر سيتي في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد على رادار مانشستر سيتي في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية اسبانية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يرغب في الحصول على خدمات الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة ”دون بالون“، الاسبانية أن نادي مانشستر سيتي يدرس تقديم عرضًا رسميًا لضم "توني كروس" في الصيف المقبل، خاصة وأن بيب جوارديولا مدرب السيتي معجب كثيرًا بمستوى اللاعب ويريد التعاون معه من جديد، بعد سنة واحدة قضاها الثنائي في بايرن ميونخ.

وأشارت تقارير أن مانشستر سيتي سوف يعرض 60 مليون يورو على ريال مدريد لضم "كروس".

وتوقعت الصحيفة الاسبانية موافقة "كروس" على الانتقال لصفوف النادي الإنجليزي خاصة بعد تراجع مستواه بعض الشيئ خلال الفترة الأخيرة مع ريال مدريد وحصوله على عدد كبير من البطولات مع الريال.