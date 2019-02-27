رياضة | مفاجأة .. رونالدو يرحل عن يوفنتوس نهاية الموسم في هذه الحالة!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة .. رونالدو يرحل عن يوفنتوس نهاية الموسم في هذه الحالة! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية اسبانية أن الجناح الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، هدد إدارة ناديه بالرحيل عن النادي الإيطالي نهاية الموسم الجاري حال عدم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن "رونالدو" غضب بشدة عقب خسارة الفريق أمام أتليتكو مدريد بثنائية نظيفة في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وهدد رونالدو إدارة يوفنتوس بالرحيل نهاية الموسم الحالي إذا لم يتمكن الفريق الإيطالي من التتويج بدوري الأبطال.

ويلتقي يوفنتوس مع أتليتكو مدريد يوم 12 مارس المقبل في إياب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال.