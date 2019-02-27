رياضة | قبل الكلاسيكو ..التشكيل المتوقع لمواجهة ريال مدريد وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل الكلاسيكو ..التشكيل المتوقع لمواجهة ريال مدريد وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي ريال مدريد، منافسه فريق برشلونة، يوم الأربعاء في الساعة العاشرة مساءً في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد، في إطار منافسات دور النصف نهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

واستقر كلا المدربان على التشكيلة الأساسية التي سيخوضا بها مباراة اليوم في كأس ملك إسبانيا، حيث من المتوقع أن لا تحدث تغيرات كبيرة علي التشكيل لريال مدريد وبرشلونه.

ويأتي التشكيل المتوقع لنادي برشلونة :-

حراسة المرمى : تير شتيجن.

خط الدفاع : سيميدو - لانجليت - بيكيه - جوردي ألبا.

خط الوسط : بوسكيتس - راكتيتش - فيدال - ديمبلي.

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خط الهجوم : لويس سواريز - ليونيل ميسي.

بينما جاء تشكيل ريال مدريد المتوقع :-

حراسة المرمى : كيلور نافاس.

خط الدفاع : كارفخال - فاران - راموس - مارسيلو.

خط الوسط : كاسيميرو - كروس - مودريتش - فينسيوس.

خط الهجوم : كريم بنزيما - لوكاس فاسكيز.