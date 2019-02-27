رياضة | جروس يحاول إقناع رئيس الزمالك بالعفو عن "كهربا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يحاول إقناع رئيس الزمالك بالعفو عن "كهربا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن الجهاز الفني للزمالك يجري محاولات لإنهاء أزمة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق، وإقناع رئيس القلعة البيضاء بالعفو عنه، نظرًا لحاجة الفريق لجهوده.

وكان رئيس الزمالك قرر إيقاف اللاعب وإحالته للتحقيق وتغريمه 300 ألف جنيه بعد واقعة بصقه على الجماهير في مباراة بترو أتليتكو الأخيرة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 ضمن منافسات دور المجموعات بمسابقة الكونفدرالية.

ويرغب الجهاز الفني بالزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، إلى حل أزمة كهربا على أن يتم الاكتفاء بالعقوبة المالية من أجل اصطحابه لرحلة أنجولا المقبلة تحضيرًا لمباراة بترو أتليتكو.

ويلتقي الزمالك مع بترو اتليتكو مساء الأحد في الجولة الرابعة بدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.