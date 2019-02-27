رياضة | أزمة في ريال مدريد قبل الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة في ريال مدريد قبل الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، أن إيسكو لاعب وسط نادي ريال مدريد سوف يغيب موقعة الكلاسيكو أمام برشلونة في إياب نصف نهائي بطولة كأس الملك.

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن سانتياجو سولاري لن يسمح بمشاركة إيسكو في الكلاسيكو ويفكر في استبعاده بشكل نهائي من القائمة لتوتر العلاقة بين الطرفين.

وقالت الصحيفة البريطانية أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يشارك في عملية استبعاد إيسكو من قائمة الملكي وموافق على قرارات سولاري باستبعاد الاسباني، ويريد بيريز أن يزيد حدة التوتر بين اللاعب والنادي حتى يغادر الفريق.

ويلتقي ريال مدريد مع برشلونة اليوم الخميس ويأتي ذلك في إطار منافسات إياب دور نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.