رياضة | بالأرقام.. ميسي "كابوس" ريال مدريد في البرنابيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. ميسي "كابوس" ريال مدريد في البرنابيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة في قيادة فريقه إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، عنجما يلتقي بريال مدريد في إياب نصف نهائي الكأس، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة سبورت، أن ميسي في مباريات الكلاسيكو ال 19 التي لعبها في البيرنابيو، فاز في 10 وتمكّن من تسجيل 15 هدف، حيث أصبح كابوسا للفريق الملكي على ملعبه.

ويسعى نادي برشلونة للمحافظة على لقب بطولة كأس ملك إسبانيا من الموسم الماضي، ويرغب فريق ريال مدريد في عودة اللقب إلى جدران النادي الملكي في مدريد.

وسوف يحل برشلونة ضيفا ثقيلا على نادي ريال مدريد مرة أخرى بعد مباراة الكأس، حيث سيلتقي الفريقان يوم السبت 2 مارس، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.