انت الان تتابع نادى ليفربول ينعى ضحايا حادث قطار محطة مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٢٧ فبراير ٢٠١٩ - ٠٤:٢٤ م

نعى نادى ليفربول الإنجليزى ضحايا حادث قطار محطة مصر، وذلك بعد أن شب حريق هائل، داخل محطة قطارات مصر، بمنطقة رمسيس في القاهرة، عقب انحدار جرار وردية رقم 2302 واصطدامه بالصدادات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بالمحطة، حيث نتج عنه بعض الإصابات والوفيات، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مقر الحادث للسيطرة على النيران، وكتبت الصفحة الرسمية للنادى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "الجميع في ليفربول يتقدم بخالص التعازي لجميع المتضررين من حادثة القطار اليوم في القاهرة".

الجميع في ليفربول يتقدم بخالص التعازي لجميع المتضررين من حادثة القطار اليوم في القاهرة. #لن_تسيروا_وحدكم_أبدًا — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 27, 2019 وقالت مصادر وشهود عيان، من موقع حادث محطة مصر، إن عدد القتلى تخطى العشرين، في حين أصيب أكثر من 40 شخصًا آخرين. بينما قال مصدر بهيئة السكك

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