محمد صلاح يواسي أهالي شهداء كارثة محطة مصر

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٢٧ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م

نعى محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، ضحايا قطار محطة مصر، علمًا بأن هيئة السكة الحديد أعلنت، انحدار جرار وردية رقم 2302 واصطدامه بالصدادات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر، موضحة أنه نتيجة اصطدام الجرار بالحاجز الخرساني نتج عنه بعض الإصابات والوفيات وجار المتابعة، وذلك بعد أن شب حريق ضخم، داخل محطة قطارات مصر، بمنطقة رمسيس، عقب اصطدام قطار برصيف المحطة، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى المكان في محاولة للسيطرة على النيران، بينما لم يعرف بعد حجم الخسائر، إلا أنه قد تفحم عدد من الجثث.

وكتب محمد صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء: "خالص العزاء لأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين". خالص العزاء لأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين... — Mohamed Salah (@MoSalah) February 27, 2019 وقالت

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