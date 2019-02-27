انت الان تتابع الأعلى لتنظيم الإعلام يمنع بث الزمالك اليوم والماتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٧ فبراير ٢٠١٩ - ٠٣:٥٥ م

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اليوم الأربعاء، قرارين بمنع بث برنامجي "الزمالك اليوم" المذاع على قناة "المحور"، وبرنامج "الماتش" الذي يعرض على قناة "صدى البلد"، لمدة أسبوع لكل منهما. وأفاد بيان للمجلس أن القرارين تم اتخاذهما بناء على توصيات لجنتي الشكاوى وضبط الأداء الرياضي عقب اجتماع حضره أعضاء اللجنتين والأمين العام والمستشار القانوني للمجلس. برنامج "الزمالك اليوم" الذي يبث على "قناة المحور" يقوم بتقديمه خالد الغندور نجم الزمالك السابق والإعلامي أحمد جمال، بينما يتولى هاني حتحوت تقديم برنامج الماتش.

ووفقا للقرار الذي أصدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جاء منع بث "الزمالك اليوم" بسبب ما ارتكب من مخالفات للمعايير والضوابط الإعلامية باستخدام لغة التهديد لشخصيات عامة وإثارة الجماهير الرياضية، بينما تم منع بث برنامج "الماتش" بسبب مخالفة المعايير والضوابط الإعلامية وبث أخبار كاذبة ترتب عليها إثارة الجماهير

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