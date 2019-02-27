تفاصيل جلسة رئيس الزمالك مع اللاعبين قبل السفر

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تحرير:محمد حسن صيام ٢٧ فبراير ٢٠١٩ - ٠٤:٥٨ م

عقد رئيس نادي الزمالك جلسة مع الجهاز الفنى للفريق واللاعبين، خلال مران اليوم الأربعاء، في إطار الاستعدادات لمواجهة بترو أتليتكو، في الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية. وأكد رئيس القلعة البيضاء، على لاعبي الزمالك، خوض المباريات المتبقية في بطولة الكونفدرالية الافريقية، كأنها مواجهات كؤوس وحصد التسع نقاط المتبقية، من أجل التأهل الى دور الـ8 للبطولة الإفريقية. وطالب رئيس النادي، لاعبي الفريق، بضرورة خوض مباراة بترو أتليتكو الأنجولى بروح قتالية عالية وخوض اللقاء بهدف حصد الثلاث نقاط، من أجل العودة إلى المنافسة.

وأضاف رئيس الزمالك، أن حظوظ الفريق في التأهل لدور الـ8 للكونفدرالية، قائمة وبمنتهى القوة بشرط اللعب بمنتهى الرجولة وبروح الفانلة البيضاء. وتعادل الزمالك، مع نظيره بترو أتلتيكو، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد الماضي، على ملعب برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة

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