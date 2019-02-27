انت الان تتابع رسميًا.. مؤمن سليمان مديرًا فنيًا لنادي النجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد محمد ٢٧ فبراير ٢٠١٩ - ٠٣:٤٧ م

تعاقد مجلس إدارة نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة مع مؤمن سليمان لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا لأحمد سامي الذي اعتذر عن عدم استكمال مهمة تدريب الفريق، وذلك عقب الخسارة من نادي وادي دجلة بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي أٌقيمت بينهما أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، وسيتم الإعلان عن الجهاز المعاون لمؤمن سليمان خلال الساعات المقبلة، كما قدم كريم حسن شحاتة مدير الكرة اعتذاره أيضا عن استكمال المهمة ووافقت إدارة نادي النجوم على رحيل الثنائي، وبناء عليه تم الاتفاق مع مؤمن سليمان.

Advertisements

وهرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، من المركز الأخير في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، بعدما نجح في تحقيق الفوز على نظيره النجوم، بهدفين لهدف، على ملعب استاد بتروسبورت، حيث أحرز الهدف الأول محمد هلال للغزلان، وأضاف أحمد حسن الهدف الثاني، وأدرك توسين أومويلي هدف تقليص الفارق لأبناء النجوم. يذكر