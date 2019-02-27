انت الان تتابع جروس يستقر على بديل طارق حامد أمام بترو أتلتيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ٢٧ فبراير ٢٠١٩ - ٠٣:٥٤ م
عقد كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، أكثر من جلسة خلال الساعات الماضية، مع، محمود عبد العزيز، لتجهيزه جيدًا لخلافة طارق حامد، في مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي. وسيغيب طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن لقاء فريقه أمام فريق بترو أتلتيكو الأنجولي بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية خلال المباراة الماضية في دوري أبطال إفريقيا. ويعد محمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق الأبيض هو الأكثر حظوظًا للمشاركة في مباراة بترو أتلتيكو القادمة، حيث يعد الأكثر جاهزية، إضافة إلى عدم وجود محمد حسن في القائمة الإفريقية للفريق.
وأكد كريستيان جروس لمحمود عبدالعزيز، أن الفرصة أمامه، للظهور والتألق، مؤكدًا الثقة في قدراته، مشيرًا إلى أنه الأقرب للمشاركة. وتعادل الزمالك، مع نظيره بترو أتلتيكو، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد الماضي، على ملعب برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لدور
وتعادل الزمالك، مع نظيره بترو أتلتيكو، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد الماضي، على ملعب برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية، وجاء هدف الضيوف عن طريق أزولاو، قبل أن يدرك أوباما هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من المباراة.
يذكر أن الجهاز الفني لفريق نادي الزمالك قد قرر السفر إلى أنجولا عصر الجمعة المقبل استعدادًا لمواجهة بترو أتلتيكو الأحد المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.
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