انت الان تتابع بايل يتفادى عقوبة الإيقاف على خلفية حركته أمام مشجعي أتلتيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الويلزي غاريث بايل مهاجم ريال مدريد

تفادى الويلزي غاريث بايل مهاجم ريال مدريد عقوبة الإيقاف محليا التي كانت ستحرمه المشاركة على الأقل في مباراتين مرتقبتين هذا الأسبوع ضد الغريم برشلونة، بعدما قرر الاتحاد الإسباني عدم معاقبته على خلفية حركة مسيئة قام بها في اتجاه مشجعي أتلتيكو مدريد.

وبعدما سجل هدفا في مرمى مضيفه (3-1) خلال مباراة الفريقين في المرحلة الثالثة والعشرين من الليغا، قام بايل بحركة مسيئة بذراعيه متوجها نحو مشجعي أتلتيكو على ملعبه واندا متروبوليتانو.

وتقدمت رابطة الدوري بشكوى ضد بايل الى الاتحاد الإسباني على خلفية هذه الحركة التي لم تكن واردة في تقرير حكم المباراة.

الا أن الاتحاد أشار اليوم الى أنه "لم يعثر على خرق لقواعد اللعبة أو (حصول) حركة تستحق الإنذار أو العقوبة التأديبية".

ويمكن للعقوبة في حالات مماثلة أن تصل الى الإيقاف 12 مباراة.

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وبهذا القرار، سيكون بايل متوافرا لمدربه الأرجنتيني سانتياغو سولاري لخوض لقاءي برشلونة على ملعب سانتياغو برنابيو، الأربعاء في إياب الدور نصف النهائي لكأس إسبانيا (1-1 ذهابا في كامب نو)، والسبت ضمن المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الذي يتصدر برشلونة ترتيبه برصيد 57 نقطة، بفارق تسع نقاط عن ريال الثالث.

لكن مشاركة بايل مع ريال، خصوصا كأساسي، لا تزال موضع شك نظرا الى أنه بدأ مباراتين فقط من الثماني الأخيرة للفريق. ويبدو أن المهاجم البالغ 29 عاما لا يخفي امتعاضه من ذلك، اذ رفض الاحتفال بعد تسجيله ركلة جزاء لفريقه ضد ليفانتي الأحد، والتي منحه من خلالها الفوز 2-1.

وبدأ بايل المباراة على مقاعد البدلاء، ودخل وسجل الركلة في الشوط الثاني، لكنه لم يحتفل وقام بإبعاد زملائه الذين اقتربوا منه للقيام بذلك.

وتفادى سولاري في مؤتمر صحافي الثلاثاء، سلسلة أسئلة للصحافيين بهذا الشأن، وأجاب عنها بالتشديد على تركيز الفريق على لقاء برشلونة.