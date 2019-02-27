الامارات | العنبري: مهمة الشارقة أمام الفجيرة لن تكون سهلة

شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: مهمة الشارقة أمام الفجيرة لن تكون سهلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف مدرب فريق الشارقة عبد العزيز العنبري المباراة المرتقبة لفريقه أمام الفجيرة بعد غد الجمعة في الجولة 17 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، بأنها لن تكون سهلة رغم أن الفجيرة يحتل مركزا متأخرا في ترتيب فرق الدوري، مشيرا الى أن الفجيرة يخوض المباراة بدافع قوي من أجل تعويض النقاط التي خسرها أخيرا خصوصا أنه يلعب على أرضه ووسط جمهوره، مشددا على أهمية هذه المباراة بالنسبة لفريقه وضرورة الفوز فيها وحصد النقاط الثلاث.

وقال العنبري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم الأربعاء بمقر النادي في الشارقة" استعدادات الشارقة لهذه المباراة جيدة وأتمنى أن يكون لاعبو الفريق في كامل تركيزهم، إذ أن هذه المباراة تعد من الجولات المهمة للشارقة في الدوري وصعوبتها تكمن في أن الفجيرة يلعب على ملعبه".

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ويتصدر الشارقة ترتيب فرق الدوري برصيد 40 نقطة في حين يحتل الفجيرة المركز 12 في جدول المنافسة برصيد 13 نقطة.

وأشار العنبري الى أن الفجيرة فريق جيد خصوصا في الجانب الهجومي، واصفا مدرب الفجيرة الدكتور عبد الله مسفر بأنه من المدربين الجيدين.