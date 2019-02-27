شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. مؤمن سليمان مديرًا فنيًا لفريق النجوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة نادي النجوم، برئاسة محمد الطويلة، عن التعاقد مع المدرب مؤمن سليمان، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفًا لأحمد سامي، الذي اعتذر عن عدم الاستمرار مع الفريق بعد الهزيمة أمام نادي وادي دجلة بهدفين مقابل هدف أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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وقال محمود صلاح المستشار الإعلامي لنادي النجوم إنه «سيتم الإعلان عن الجهاز المعاون لمؤمن سليمان خلال الساعات المقبلة».

وكان أحمد سامي المدير الفني للفريق، وكريم حسن شحاتة مدير الكرة قد اعتذرا عن عدم استكمال مهمتهما مع فريق النجوم ووافقت إدارة النادي على رغبة الثنائي، وعليه تم الاتفاق مع مؤمن سليمان.

يذكر أن نادي النجوم يحتل المركز الثامن عشر في ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة.