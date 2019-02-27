شكرا لقرائتكم خبر عن «لهيطة» في النيجر لوضع ترتيبات المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادر القاهرة، صباح اليوم الاربعاء، المهندس إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، متوجها إلى نيامي عاصمة النيجر، في زيارة سريعة تستغرق 48 ساعة لوضع الترتيبات اللازمة لرحلة الفريق إلى هناك لآداء أخر مباريات تصفيات الأمم الأفريقية.

كما يتفقد مدير المنتخب الوطني ملعب المباراة وأماكن التدريب المخصصة للفريق.

ويبدأ معسكر الفراعنة في الـ 18 من شهر مارس المقبل، استعدادًا لمواجهة النيجر، في ختام تصفيات كأس أمم أفريقيا، ونيجيريا وديًا استعدادًا للبطولة القارية.