مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر يلا شوت حصري كلاسيكو الأرض الاسطورة كورة اون لاين كورة...

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مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر

كورة لايف مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر، والجدير بالذكر أن فريق البلاوجرانا قد فاز فوز عظيم ضد إشبيلية انتهت ب4 أهداف مقابل هدفين، وقد يدخل فريق برشلونة اللقاء الناري اليوم وهو يحتل المرتبة الأولي برصيد 57 نقطةـ، وقد استطاع الكتلان من الانتصار في 17 مباراة، وتعادل في 6، وخسر في مبارتين، يلا شوت مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر.

كلاسيكو الأرض مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر، والجدير ذكره أنه في الجولة 24 من الليجا خسر فريق الميرينجي أمام جيرونا بهدفين دون رد، وبهذه الخسارة تراجعوا ليصبح في المرتبة الثالثة من جدول الترتيب، برصيد 45 نقطة، رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

وقد تقرر أن تنطلق اللقاء اناري اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة السعودية، والساعة الثانية عشر بتوقيت الإمارات، على أن تقوم قناة بي أن سبورت 1 ببث اللقاء على شاشتها، وسيقوم المعلق عصام الشوالي واحمد الطيب بالتعليق عليها.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة