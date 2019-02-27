اليوم كلاسيكو الأرض الريال ضد برشلونة في نصف نهائي كأس ملك أسبانيا جميع القنوات الناقلة بث مباشر

تنطلق اليوم بث مباشر مباراة الريال ضد برشلونة في نصف نهائي كأس ملك أسبانيا والتي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة بشغف بالغ الريال ضد برشلونة فهل يستطيع ميسى فك النحس أمام الملكي بمباراة اليوم، فجميع عشاق برشلونة ينتظرون من ميسي الكثير اليوم، فهل يكون ميسي على موعد اليوم في افتتاح سجل الأهداف ضد غريمه الريال في البطولة الأشهر عالميا، بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويقود نجم برشلونة ميسى الفريق الكتالونى اليوم الأربعاء 27 فبراير 2019 ضد مضيفه الملكي ريال مدريد، فى الكلاسيكو الأشهر في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، وذلك في مباراة الإياب لنصف النهائي بكأس الملك، ومن الجدير بالذكر وأن نجم برشلونة ميسي قد فشل حتى الآن في مداعبة شباك فريق الربال بأي أهداف في الكأس وذلك برغم أنه أفضل الهدافين بكلاسيكو الأرض حيث يعتلى قمة الهدافين برصيد 26 هدف حتى الآن، فقد سجل تلك الأهداف في لقاء الفريقين في كأس السوبر الأسباني، والدوري الأسباني، ودوري أبطال أوروبا، ولكن سجله خالي من الأهداف في لقاء الفريقين في بطولة كأس ملك أسبانيا حتى الآن.

الريال ضد برشلونة اليوم وجميع القنوات الناقلة وأهم تفاصيل المباراة

وعن مباراة اليوم فقد شارك ميسي في 7 مباريات ضد الملكي ريال مدريد في بطولة كأس ملك أسبانيا، ولم ينجح خلال 7 مباريات في هز شباك الريال على الرغم من صنعه ثلاث أهداف لزملائه، أما عن تاريخ لقاء الفريقين في بطولة كأس ملك أسبانيا،غهي كالتالي:

فوز واحد لبرشلونة

ثلاثة انتصارات لريال مدريد

ثلاثة تعادلات

بطاقة مباراة كلاسيكو الأرض “الريال ضد برشلونة”

تقام مباراة اليوم في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، وذلك على أرضية ملعب ملعب سانتياغو برنابيو، ويدير مباراة اليوم الحكم: خوسي ماريا سانشيز مارتينيز، كما يعلق على المباراة المعلقين عصام الشوالي من الملعب – حسن العيدروس – احمد الطيب، وذلك على قنوات بي إن اسبورت التالية:

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beIN SPORTS HD 1

beIN SPORTS HD 3

beIN SPORTS HD 1 FR

جميع القنوات الناقلة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة اليوم

Sport TV 1

Gol TV spain

BTV Action

TVE La 1 Madrid

beIN SPORTS HD 1

beIN SPORTS HD 3

beIN SPORTS HD 1 FR

Ziggo Sport Select HD

Arena Sport 3 HD Cro

Varzish Sport HD

Eleven Sports 1 HD

Eleven Sports 1 Belgium

قائمة أهداف ميسي في شباك ريال مدريد

عدد 18 هدف في الدوري الأسباني،

عدد 6 أهداف بكأس السوبر الأسباني

عدد 2 هدف بدوري أبطال أوروبا”.

تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة

حراسة المرمى : كيلور نافاس

الدفاع: مارسيلو، راموس، فاران، كارفخال

خط الوسط: كاسيميرو، مودريتش، تونى كروس

الهجوم: بنزيما، فينيسيوس جونيور، لوكاس فاسكيز

تشكيل برشلونة ضد الريال اليوم

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: بيكيه، لينجليت، سيميدو، جوردى ألبا

خط الوسط: بوسكيتس، راكيتتش، فيدال

الهجوم: ميسى، سواريز، ديمبلى

ومن الجدير بالذكر أن فريق برشلونة يواجه بالفعل خطر الخروج من بطولة كأس ملك أسبانيا وذلك في مباراة اليوم ضد الملكي “ريال مدريد”، وذلك في إطار منافسات إياب الدور نصف النهائي للمسابقة.