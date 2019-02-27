رياضة | الأهلي يدعم مؤمن زكريا بعد أزمته مع أحد السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يدعم مؤمن زكريا بعد أزمته مع أحد السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، إن الأهلي لن يتخلى عن مؤمن زكريا لاعب الفريق، بعد فسخ تعاقده مع نادي أحد السعودي في الفترة الأخيرة.

وقال توفيق في تصريحات صحفية : "مؤمن زكريا من نجوم الفريق، ونسعى للوقوف بجانبه في الفترة المقبلة، وسيعود اللاعب للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية".

وأضاف : "مؤمن لن يستطيع من خوض المباريات مع النادي الأهلي، بعد انتهاء فترة الإنتقالات الشتوية في يناير الماضي، وستعقد جلسة مع اللاعب نرى ما يريده فيما تبقى من الموسم".

وفسخ مؤمن زكريا عقده مع نادي أحد السعودي بالتراضي بين الطرفين، وذلك بعد انتقاله بأيام قليلة في الميركاتو الشتوي.