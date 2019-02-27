رياضة | سولشاير يقلل من ليفربول بتعليق مثير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير يقلل من ليفربول بتعليق مثير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد أولي جونار سولشاير، مدرب نادي مانشستر يونايتد، فريق ليفربول من المنافسة على لقب الدوري الانجليزي هذا الموسم، وذلك بعد تعادل الفريقين في الجولة الماضية سلبياً.

وأوضحت صحيفة "الصن" الانجليزية، رأي سولشاير بأن ليفربول لا يمتلك القوة اللازمة التي تؤهله للفوز بلقب البريميرليج في ظل الصراع مع مانشستر سيتي.

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ونقلت الصحيفة البريطانية حديث المدرب النرويجي للاعبيه، بأن ليفربول لا يستطيع اللعب سوى على الهجمات المرتدة حيثُ يفشل في كسر الدفاعات بالتمريرات القصيرة.

ويرى "سولشاير" أن فريق ليفربول يفتقر للإبداع لعدم وجود صانع ألعاب، كما أنه يفتقد الفاعلية إلا إذا سجل أولا، أو واجه فريقا هجومياً ضعيف.

يذكر فأن ليفربول يعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 66 نقطة بينما السيتي بالمركز الثاني برصيد 65 نقطة.