رياضة | جروس يمنح طارق حامد راحة من التدريبات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يمنح طارق حامد راحة من التدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل طارق حامد لاعب ، وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك ، علي راحه من التدريبات المقامة حالياً بملعب النادي.

وسمح كريستيان جروس المدير الفنى للفريق، للاعب خط الوسط بالراحة من المران، لانه سيكون خارج قائمة الفريق التي سوف تسافر الي انجولا لمواجهة بترو أتليتكو، فى الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الافريقية، والمقرر لها الأحد المقبل.

ويغيب طارق حامد عن مواجهة بترو اتليتكو الانجولى للايقاف لحصوله على إنذارين