رياضة | بالأرقام .. مقارنة بين فينسيوس وديمبلي قبل الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام .. مقارنة بين فينسيوس وديمبلي قبل الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق ريال مدريد، نظيره نادي برشلونة، مساء يوم الأربعاء في العاشرة مساءً على ملعب السانتياجو برنابيو، في إطار منافسات دور النصف نهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة ‏ماركا، مقارنه خاصه بين ديمبيلي لاعب البارسا وفينيسيوس لاعر ريال مدريد، وان المباراة سوف تشهد تألق الثنائي الشاب.

ولعب الفرنسي ديمبلي 31 مباراة مع البارسا هذا الموسم، وسجل 13 هدف في جميع البطولات، في حين لعب البرازيلي فينسيوس 25 مباراة مع الملكي، وسجل خلالها 4 أهداف.

وتشهد الفترة الأخيرة تألق الثنائي مع انديتهم، خاصة فينسيوس الذي تغير مستواه بعد تولي سولاري مهمة تدريب الملكي في الفترة الأخيرة.