رياضة | صحيفة.. الزمالك يفاوض حسام البدري لقيادة الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة.. الزمالك يفاوض حسام البدري لقيادة الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن نادى الزمالك، دخل في مفاوضات مع حسام البدري، رئيس نادى بيراميدز، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الأبيض الفترة المقبلة، فى حالة رحيل السويسرى جروس عن القيادة الفنية.

ووفقًا لصحيفة "الوطن" أن رئيس الزمالك، تحدث مع المستشار ترك أل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية من أجل تولي "البدري" قيادة الفريق الأبيض خلفًا لـ"جروس".

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وأشارت الصحيفية أن حسام البدري أغلق الباب ورفض عرض الزمالك نهائيًا.

ويستعد الزمالك، لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى، الأحد المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية، بعدما انتهت مباراة الجولة الثالثة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.