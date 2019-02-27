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رياضة | صحيفة.. الزمالك يفاوض حسام البدري لقيادة الفريق

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كشفت تقارير صحفية أن  نادى الزمالك، دخل في مفاوضات مع حسام البدري، رئيس نادى بيراميدز، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الأبيض الفترة المقبلة، فى حالة رحيل السويسرى جروس عن القيادة الفنية.

 

ووفقًا لصحيفة "الوطن" أن رئيس الزمالك، تحدث مع المستشار ترك أل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية من أجل تولي "البدري" قيادة الفريق الأبيض خلفًا لـ"جروس".

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وأشارت الصحيفية أن حسام البدري أغلق الباب ورفض عرض الزمالك نهائيًا.

 

ويستعد الزمالك، لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى، الأحد المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية، بعدما انتهت مباراة الجولة الثالثة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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