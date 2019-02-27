رياضة | الزمالك يكثف تدريباته استعدادًل لمواجهة بترو أتلتيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يكثف تدريباته استعدادًل لمواجهة بترو أتلتيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خصص الجهاز الفني للفريق الأول بنادى الزمالك، فقره بدنيه وتأهيليه خاصة للاعبين بكره وبدون كره، علي هامش المران المقام حالياً بملعب النادي.

يأتي ذلك عقب عودة الفريق للتدريبات اليوم، عقب الحصول علي راحه أمس الثلاثاء، ويسعي الجهاز الفني لرفع معدل اللياقة البدنية للاعبين والتغلب علي الإجهاد.

ويواصل الفارس الأبيض، استعداداته لمواجهة بترو اتليتكو الانجولى، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بالكونفدرالية الافريقية، والمقرر لها الأحد المقبل.