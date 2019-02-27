رياضة | حازم إمام يشارك فى تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة بترو أتليتكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حازم إمام يشارك فى تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة بترو أتليتكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك ، في التدريبات الجماعية المقامه حالياً بملعب النادي، عقب تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي كان يعاني منها خلال الفترة الماضية، وابعدته عن اللقاءات الأخيرة للفريق.

ويواصل الزمالك، استعداداته لمواجهة بترو اتليتكو الانجولى، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بالكونفدرالية الافريقية ، والمقرر لها الأحد المقبل.

ومن المقرر ، أن تغادر بعثة الزمالك ، القاهرة بعد غد الجمعه ، متجهة الى انجولا لخوض مواجهة بترو اتليتكو