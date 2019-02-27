رياضة | تفاصيل جلسة رئيس الزمالك مع لاعبي الفريق قبل السفر الى انجولا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جلسة رئيس الزمالك مع لاعبي الفريق قبل السفر الى انجولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد رئيس نادي الزمالك ، جلسة مع الجهاز الفنى للفريق واللاعبين ، خلال مران اليوم الأربعاء ، في إطار الاستعدادات لمواجهة بترو اتليتكو الانجولى ، في الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الافريقية .



وأكدرئيس الزمالك للاعبيه ، على ضرورة خوض اللقاءات المتبقية في بطولة الكونفدرالية الافريقية ،كأنها مواجهات كؤوس وحصد التسع نقاط المتبقية ، من أجل التأهل الى دور ال 8 للبطولة الافريقية .



وطالب رئيس الزمالك من لاعبيه ضرورة خوض مباراة بترو اتليتكو الانجولى بروح قتالية عالية وخوض اللقاء بهدف حصد النقاط الثلاثه ، من أجل العودة الى المنافسة .



وأضاف رئيس الزمالك ، أن حظوظ الفريق في التأهل لدور ال 8 للكونفدرالية ، قائمة وبمنتهى القوة بشرط اللعب بمنتهى الرجولة وبروح الفانلة البيضاء.