رياضة | لاعب ريال مدريد السابق يسخر من كلاسيكو 6-2 التاريخي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب ريال مدريد السابق يسخر من كلاسيكو 6-2 التاريخي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار اللاعب الهولندي فان دير فارت لاعب نادي ريال مدريد السابق، إن نادي برشلونة هو الافضل في تلك الفترة، مؤكدا أن فرصه كبيرة في الاطاحة بالريال من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وقال ‏فان دير فارت في تصريحات صحفية : " أنا أتذكر أن برشلونة في مرة فاز علينا 6-2، كأن المباراة لم تكن حقيقية، كأنها كانت مباراة بلاي ستيشين".

وتابع : "‏عندما كنت لاعبًا في صفوف ريال مدريد، برشلونة كان أقوى وأفضل، وكان يمتلك لاعبين مميزين للغاية وعلى درجة كبيرة من الانسجام داخل الملعب".

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب الكامب نو، بنتيجة هدف لكل فريق، حيث أحرز فاسكيز هدف ريال مدريد، وسجل مالكوم هدف التعادل للبارسا في الشوط الثاني من المباراة.