رياضة | بالأرقام .. ماذا يقدم ميسي في مواجهات ريال مدريد ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام .. ماذا يقدم ميسي في مواجهات ريال مدريد ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي ريال مدريد، منافسه فريق برشلونة، مساء اليوم الأربعاء على ملعب السانتياجو برنابيو في العاصمة مدريد، ضمن منافسات إياب دور النصف نهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" جميع ارقام ليونيل ميسي في مواجهات ريال مدريد.

- واجه اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب البارسا، منافسه ريال مدريد في 39 مباراة بجميع البطولات المحلية والأوروبية، حيث سجل 26 هدف في شباك الملكي، ونجح في صناعة 14 هدف لزملائه.

- ونجح ليونيل في تسجيل هاتريك مرتين في مرمى نادي ريال مدريد، ويسعى ميسي لإحراز الثالث مساء اليوم، من أجل الصعود بفريقه إلى المباراة النهائية.

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وكانت اهداف ميسي في جميع البطولات كالتالي :-

- 18 هدف في الليجا.

- 6 أهداف في السوبر الإسباني.

- 2 هدفان في دوري أبطال اوروبا.

ويسجل دائما ميسي بقدمه اليسرى في الكلاسيكو، وكان من 26 هدف الذي أحرزهم في شباك الملكي 23 هدف بقدمه اليسرى، وثلاثة أهداف فقط بالقدم اليمنى.