رياضة | ثنائي برشلونة في خطر قبل مواجهة ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثنائي برشلونة في خطر قبل مواجهة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه ثنائي نادي برشلونة (لويس سواريز - جوردي ألبا) خطر الايقاف خلال مباراة ريال مدريد، والتي ستجمع بين الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة مدريد.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة ‏سبورت، إن لويس سواريز وجوردي ألبا في خطر، حيث حال تلقيهم بطاقة صفراء اليوم تعني غيابهم عن اللقاء النهائي.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب الكامب نو، بنتيجة هدف لكل فريق، حيث أحرز فاسكيز هدف ريال مدريد، وسجل مالكوم هدف التعادل للبارسا في الشوط الثاني من المباراة.

وسوف يحل برشلونة ضيفا ثقيلا على نادي ريال مدريد مرة أخرى بعد مباراة الكأس، حيث سيلتقي الفريقان يوم السبت 2 مارس، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.