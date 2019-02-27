رياضة | كلاسيكو الكأس.. فرصة ذهبية أمام بواتينج لتدوين اسمه في قائمة مميزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلاسيكو الكأس.. فرصة ذهبية أمام بواتينج لتدوين اسمه في قائمة مميزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل ريال مدريد اليوم الأربعاء فريق نادي برشلونة على ملعب سانتياجو بيرنابيو لحساب مباريات إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

ويسعى الغاني كيفن برينس بواتينج لأن يشارك بمباراة اليوم بعد غيابه عن لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب الكامب نو وإنتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق من أجل تدوين إسمه في قائمة مميزة بالكلاسيكو.

ويرغب بواتينج في المشاركة أمام ريال مدريد بقميص برشلونة بعد أن واجه المرينجي خلال دور المجموعات لبطولة دوري أبطال اوروبا 2010 – 2011 بقميص إي سي ميلان الإيطالي وتلقى الخسارة في لقاء وتعادل في الآخر.

وخلال موسم 2013-2014 شارك بواتينج بقميص شالكه الألماني أمام الريال في مباراة دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا وإنتهت المباراة بخسارة فريقه بستة أهداف مقابل هدف واحد ليعود ويواجه الريال مره اخرى في نفس الدور لذهاب دور الستة عشر موسم 2014-2015 وخسر بهدفين مقابل لا شيء وغاب عن الإياب.

أبرز المواجهات التي شارك بها بواتينج ضد الريال كانت مع لاس بالماس خلال مباريات الدور الأسباني موسم 2016-2017 وإنتهت المباراة وقتها بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق على ملعب سانتياجو بيرنابيو وتمكن الغاني من تدوين هدف وصناعة آخر.

وفي حالة مشاركته اليوم سينضم بواتينج لقائمة الأفارقة الذين شاركو في الكلاسيكو من قبل وتركوا بصمة واضحة وهو ما نرصده لكم في التقرير التالي :-

*مامادو ديارا

شارك الدولي الغاني بقميص ريال مدريد في أربعة مباريات كلاسيكو وتمكن من تحقيق الفوز في ثلاثة مباريات وتعادل في لقاء وحيد ولم يخسر أمام برشلونة كما أنه تمكن من صناعة هدف وحيد.

*سيدو كيتا

شارك الدولي المالي بقميص برشلونة أمام ريال مدريد في إثني عشر مباراة كأكثر أفريقي شارك في الكلاسيكو ونجح كيتا في تحقيق ثمانية إنتصارات وتعادل في ثلاثة وتلقى خسارة واحدة فقط من المرينجي.

*مايكل إيسيان

متوسط الميدان الغاني الذي إرتدى قميص ريال مدريد شارك ضد برشلونة في أربعة مناسبات حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهما ولم يتلقى أو يتذوق طعم الخسارة.

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*جيرمي نجيتاب

خاض الكاميروني ثلاثة مباريات كلاسيكو بقميص الملكي حقق الإنتصار خلالها في مباراة وتعادل في مباراة وتكبد الهزيمة في اللقاء الثالث

*ألكسندر سونج

لم يشارك الكاميروني سوى في مباراتين فقط بقميص برشلونة كبديل حقق الإنتصار في مباراة واحدة وتلقى الخسارة في مباراة أخرى.

*أديبايور

خاض المهاجم التوجولي بقميص ريال مدريد اربعة مباريات كلاسيكو أمام برشلونة في نصف موسم فقط حقق الفوز في مباراة واحدة وخسر في أخرى وتعادل في مباراتين ولم ينجح في هز شباك البلوجرانا.

*يايا توريه

إرتدى الدولي الإيفواري قميص برشلونة ولعب خمسة مباريات أمام ريال مدريد حقق الفوز في ثلاثة وخسر في مواجهتين خلال ثلاثة مواسم قضاها بين جدران زعيم كتالونيا وكان شاهداً على الإنتصار التاريخي 6-2 بالبرنابيو.

*صامويل إيتو

شارك إيتو في ثمانية مباريات كلاسيكو بعد إنضمامه إلى برشلونة في موسم 2003-2004 وتمكن من تحقيق الإنتصار في أربعة مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في مثلهما.

ونجح الكاميروني في تسجيل أربعة أهداف في شباك ريال مدريد وصنع ثلاثة آخرين ويعتبر إيتو اللاعب الأفريقي الوحيد الذي مثل برشلونة وريال مدريد.