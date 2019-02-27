رياضة | قبل الكلاسيكو .. بنزيما يوجه رسالة إلى جماهير ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل الكلاسيكو .. بنزيما يوجه رسالة إلى جماهير ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الفرنسي كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد، رساله إلى جماهير فريقه قبل مواجهة برشلونة بساعات، والتي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وكتب بنزيما على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر : "انا لم أطلب منكم يوماً ذلك، واكن اليوم نريد من البرنابيو أن يشد من عزيمتنا".

ويسعى لاعبو ريال مدريد للتويج بكأس ملك إسبانيا، بعد غيابه عن خزائن الفريق لعدة سنوات ماضية، لصالح غريمه التقليدي نادي برشلونة.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقان على ملعب الكامب نو، بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1، حيث أحرز فاسكيز هدف الملكي، وتعادل مالكوم للبارسا في الشوط الثاني.