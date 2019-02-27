رياضة | وزير الشباب والرياضة يقف دقيقة حداد علي شهداء حادث قطار محطة مصر.."صور"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الشباب والرياضة يقف دقيقة حداد علي شهداء حادث قطار محطة مصر.."صور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ الدكتور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، المؤتمر الصحفى الخاص بالوزارة، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح حادث قطار محطة الذي وقع صباح اليوم الأربعا.

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ويعقد الدكتور أشرف صبحي بالمركز الأوليمبي بالمعادي، لعرض إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، والإعلان عن أبرز البرامج المقترح تنفيذها الفترة القادمة.

وسيتم إطلاق جائزة " التميز " لشباب الصحفيين والاعلاميين فى مجال الشباب والرياضة، وهى الجائزة الاولى من نوعها التى تطلقها الوزارة لتشجيع شباب المبدعين، كما يتم إطلاق العدد الأول من مجلة الشباب.