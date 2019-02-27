رياضة | قائمة إف سى مصر لمواجهة جمهورية شبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة إف سى مصر لمواجهة جمهورية شبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن "محمدصلاح" المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى اف سى مصر، عن قائمة الفريق، التى ستخوض مباراة جمهورية شبين، ضمن الجوله ال20 من منافسات دورى القسم الثانى.

وجاءت القائمة تضم كل من ( سعيد فتحي وأحمد سعد وأسامة رجب وإبراهيم أبو الريش ومصطفي حجاب وبلال سالم وعلاء عطا ومحمد العديسي وأحمد محسن ومحمود رامبو وبدوي عاشور وحميدة على وهشام عبد الحميد وويلس ومحمد ميخا ومحمد سمارة ورضا الويشي وأحمد عجلة وأحمد الصعيدي ومصطفى سلطان )

وفاز اف سى مصر فى الجولة الماضية أمام سيراميكا كيلوبترا بثلاثة أهداف مقابل هدف، عن طريق أحمد الصعيدى ورضا الويشى ومحمد سمارة ،بينما سجل هدف سيراميكا ضياء محمد ، وعلى الجانب الأخر تعادل جمهورية شبين فى مباراته الماضيه أما المريخ سلبيآ . Advertisements يذكر ان اف سى مصر فاز على مركز شباب المعادى بسداسيه دون رد فى المباراه الوديه التى أقيمت بينهما السبت الماضى ضمن إستعدادات نادي مصر لمواجهة جمهورية شبين بالجوله العشرين من منافسات دورى القسم الثانى . وقد أحرز اللاعب " ويلس ألفيز" أربعة أهداف ، وسجل كل من محمود أجوجو وأحمد الصعيدى هدفآ لكل منهما. الجدير يالذكر أن اف سى مصر يحتل المركز الثانى برصيد ٣٧ نقطة، بينما يحتل جمهورية شبين المركز السابع برصيد ٢٥ نقطة . ومن المقرر أن يحل فريق نادي مصر ضيفا على جمهورية شبين في الثانية والنصف من عصر الخميس، على ملعب استاد جامعة المنوفية.

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