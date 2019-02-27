رياضة | بترو سبورت يستضيف لقاء الأهلي وبتروجت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بترو سبورت يستضيف لقاء الأهلي وبتروجت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة الأهلي وبتروجت ضمن الجولة 26 لدوري القسم الأول، في ستاد بترو سبورت بدلا من ستاد السلام، لعدم جاهزية ستاد السلام لاقامة مباريات في هذا التوقيت، وتقام المباراة يوم الإثنين 4 مارس المقبل.

يدرس مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، التخلي عن اللون الأزرق في الزي البديل للفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم المقبل.

ويرغب الأهلي العودة للون الأخضر في الزي البديل بجانب إضافة طقم ثالث باللون الأسود بجانب الطقم الأساسي باللون الأحمر.

وغادر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي إلى الإمارات لعقد جلسة مع الشركة الراعية للملابس لاختيار ألوان وتصميم الزي في الموسم الجديد.

الأهلي كان تعاقد مع شركة "أمبرو البريطانية" بعد فسخ التعاقد مع شركة سبورتا السعودية، وظهر الفريق بقمصان الراعي الجديد خلال مباراة مصر المقاصة، بالدوري العام.

وحرص أعضاء الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي على الاطمئنان على حالة المصابين وتأهيل اللاعبين من خلال الجلسة التي جمعتهم بطبيب الفريق .

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كما واصل محمد نجيب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أداء التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الأربعاء والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقاد طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالفريق التدريبات التأهيلية لمدافع الأهلي، والذي ينفذ برنامجا تأهيليا للانتظام في التدريبات الجماعية.

كما أدى الثنائي حسام عاشور ووليد سليمان لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق الأحمر الصباحي اليوم الأربعاء والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويعاني عاشور من الإصابة بشد في منشأ العضلة الأمامية، تعرض لها في مباراة الأهلي أمام حرس الحدود، فيما يعاني سليمان من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة تعرض لها في مباراة الفريق الأحمر أمام شبيبة الساورة الجزائري بدوري أبطال إفريقيا.

وينفذ الثنائي برنامجا تأهيليا تحت إشراف الدكتور خالد محمود طبيب الفريق للتعافي من الإصابة والانتظام في التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت مساء الاثنين المقبل على ستاد السلام في إذار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.