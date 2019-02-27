اونلاين | الآن YOUTUBE - يوتيوب “بث مباشر” مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا (مباشر الآن)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآن YOUTUBE - يوتيوب “بث مباشر” مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا (مباشر الآن) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن سانتياجو سولاري المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، عن القائمة التي ستواجه نادي برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "سانتياجو بيرنابيو".

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب "كامب نو" معقل البارسا.

وشهدت القائمة تواصل غياب اللاعب الإسباني إيسكو عن القائمة على الرغم من تدربه بالأمس مع المجموعة، كما عرفت القائمة غياب ماركوس ليورنتي وخيسوس فاييخو للإصابة، وكلاً من ماريانو دياز وبراهيم دياز.

وجاءت القائمة المكونة من 20 لاعباً كالتالي:

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حراسة المرمى: كيلور نافاس - تيبو كورتوا - لوكا زيدان.

خط الدفاع: داني كارفاخال - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - ناتشو - مارسيلو - ألفارو أودريوزولا - ريجيليون.

خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو - فيدي فالفيردي - ماركو أسينسيو - داني سيبايوس.

خط الهجوم: كريم بنزيما - جاريث بيل - لوكاس فاسكيز - فينيسيوس جونيور.