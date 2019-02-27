اونلاين | رابط الآن تابع لايف .. رابط شغال يلا شوت بدون تقطيع مشاهدة برشلونة وريال مدريد بث مباشر فى الكاس الاسباني بث مباشر live

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يستضيف ملعب سانتياجو برنابيو مباراة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة.
وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب كامب نو في وقت سابق من الشهر الجاري انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
ومن المتوقع أن يغيب عن تشكيل ريال مدريد في مباراة اليوم ماركوس يورنتي بسبب الإصابة، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة إيسكو.
على الجانب الآخر يفتقد برشلونة جهود كل من توماس فيرمايلين، رافينيا، موريللو، كيفين بواتينج، توديبو، سامبر.
وفيما يلي التشكيل المتوقع لمباراة اليوم:
ريال مدريد
حراسة المرمى: نافاس
خط الدفاع: فاران، راموس، كارفخال، مارسيلو
الوسط: كروس، كاسيميرو، مودريتش
وفي الهجوم: بنزيما، فينسيوس، فاسكيز (بيل)
برشلونة
حراسة المرمى: مارك اندريه تير شتيجن
خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليه، ألبا
الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، سيرجي روبيرتو
وفي الهجوم: سواريز، ميسي، ديمبلي
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بث مباشر) مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا (مباشر الآن)
يستضيف نادي ريال مدريد على ملعبه منافسه برشلونة مساء الأربعاء، في إطار مباراة إياب دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
(بث مباشر) مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا (مباشر الآن)
ويلعب ريال مدريد مباراته ضد برشلونة على ملعب السانتياجو برنابيو مساء الأربعاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة.
(بث مباشر) مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا (مباشر الآن)
كانت مباراة الذهاب بين الطرفين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله حيث سجل لريال مدريد لوكاس فاسكيز بينما أحرز مالكوم هدف التعادل لصالح برشلونة.
(بث مباشر) مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا (مباشر الآن)
ويدخل برشلونة متصدر الليجا اللقاء على أمل الذهاب إلى نهائي الكأس على أمل تحقيق الثلاثية هذا الموسم بينما ريال مدريد يريد تعويض جمهوره عن البداية السيئة له بدون رونالدو.
(بث مباشر) مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا (مباشر الآن)
وستكون مباراة ريال مدريد مع برشلونة في كأس الملك مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت المعلقين عصام الشوالي من الملعب، بجانب حسن العيدروس وأحمد الطيب.
(بث مباشر) مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا (مباشر الآن)