اونلاين | ليفربول وواتفورد يلا شوت بث مباشر |كورة لايف| الأربعاء 27-2-2019 الاسطورة Livehd7 مشاهدة رابط مباراة ليفربول ضد واتفورد

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نتابع معكم مباراة ليفربول وواتفورد يلا شوت بث مباشر، وذلك في يوم الأربعاء 27-2-2019، عبر قناة بي إن سبورت إتش دي 4 من أجل رصد تقارير الأداء بالدوري الإنجليزي، وهي مباراة الأسبوع الثامن والعشرون من عمر الدوري، ويستضيف ملعب أنفيلد المباراة وسط أجواء جماهيرية كبيرة، وتحديات أكبر لنادي الريدز، الذي يأمل في تخطي سلسلة التعادلات في الفترة الأخيرة، التي جعلت الفارق نقطة واحدة بينه وبين المان سيتي.

ليفربول وواتفورد يلا شوت

يستضيف نادي ليفربول مباراة العودة أمام واتفورد، ويحتل الريدز المركز الأول برصيد 66 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن نادي المان سيتي المتربع في المركز الثاني، ويأمل في تعثر ليفربول، وحتى في حالة تساوي النقاط سوف تكون الأفضلية للسيتي بفارق الأهداف، خاص ليفربول 27 مباراة، وتعادل في ست مباريات، بينما فاز في 20 مباراة، ولم يخسر أبناء كلوب سوى في مباراة وحيدة فقط، بينما نادي واتفورد يحتل المركز السابع برصيد 40 نقطة.

حجم إصابة فيرمينو

بعد الأصابة الأخيرة التي لحقت بالنجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، أكدت التقارير العلاجية الخاصة به غيابه عن مباراة واتفورد وعن مباراة إيفرتون المقبلة، وذلك في مطلع شهر مارس المقبل، ويأتي ذلك نتيجة الإصابة في الكاحل، في مباراة مان يونايتد الأخيرة التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف لكلا الفرق على ملعب أولد ترافولد.

تحذيرات من خطورة صلاح

نتابع معكم مباريات اليوم يلا شوت، حذر المدير الفني لنادي واتفورد “خافيير جارسيا” اللاعبين من خطورة اللاعب محمد صلاح، حيث سجل اللاعب في مرماه في مباراة الذهاب، التي انتهت بفوز ليفروبول بثلاثية نظيفة، حيث سجل محمد صلاح وفيرمينو واللاعب أرنولد الأهداف الثلاثة، وذلك في شهر نوفمبر 2018 الماضي، ومن الممكن أن يتم إيقاف خطورة صلاح في المباراة المقبلة من قبل دفاع نادي واتفورد.

تصريحات كلوب

قال المدير الفني لنادي ليفربول يورجن كلوب، أن النادي استعد جيدًا في مباراة الأربعاء، وقال أن ليفربول يقع في مكانة جيدة في الدوري، وعليه مواصلة العمل من أجل الوصول للتتويج ببطولة الدوري الإنجليزي، يأتي هذا التصريح بعد سلسلة التعادلات للنادي بالفترة الأخيرة، الجدير بالذكر أن نادي ليفربول لم يتوج ببطولة الدوري الإنجليزي منذ 29 عام منذ بطولة عام 1989-1990.

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محمد صلاح المنقذ

ترى جماهير ليفربول في محمد صلاح المنقذ في مباراة اليوم، وذلك بعد التعادلات الأخيرة للنادي، وتأمل الجماهير في حصد الثلاثة نقاط على ملعب أنفيلد، من أجل الإبتعاد ولو بشكل جزئي بصدارة الدوري، وسجل محمد صلاح وصنع ستة أهداف أمام واتفورد في آخر ثلاث مواجهات بين الفرق، أي أنه من الممكن أن يكون المنقذ في مباراة الليلة.

الأرقام القياسية لصلاح

يأمل صلاح في التسجيل في مباراة اليوم، من أجل الإبتعاد بصدارة الهدافين في الدوري الممتاز، بعد أن تساوى مع سيرخيو أجويرو لاعب السيتي، بنفس رصيد الأهداف 17، ويسارع صلاح ليصبح أول لاعب يسجل 50 هدف في 64 مباراة، ليتم تحطيم الرقم الخاص باللاعب شيرر لاعب بلاكبيرن، الذي سجل 50 هدف في 66 مباراة.

تصريحات كلوب عن المصابين

أشار كلوب في تقرير صحفي عن الموعد المبدئي لرجوع المصابين وفقًا للتقارير الطبية بالنادي، ونوه عن الثلاثي المصاب، وهم لوفرين وتشامبرلين وجوميز، بالنسبة للوفرين قال بأنه سوف يعود بعد مباراة إيفرتون، وبالنسبة لجوميز، قال بأنه سوف يتواجد بشكل كامل بعد فترة التوقف الدولي، وبالنسبة لتشامبرلين، قال بأنه لا يستعجل عودته، نظرًا للإصابة التي لحقت به، وأنه يتمرن ولكن ليس بشكل كامل.

نتائج الفرق السابقة

إلتقى الناديين في 12 مباراة سابقة منذ عام 2005، حيث فاز الريدز في 9 مباريات، وتعادل الفريقان في مبارتين، ولم يفز نادي واتفورد سوى في مباراة واحدة فقط، وسوف يتسلح نادي ليفربول بعامل الأرض والجمهور في مباراة الأربعاء بالمساء، وتعد أكبر هزيمة لنادي واتفورد على يد ليفربول هي نتيجة 6-1 في عام 2016 الماضي، وثم هزيمة 5-0 في شهر مارس 2018 الماضي، واستعد جيدًا نادي ليفربول للمباراة.

ماني لاعب الشهر

حصد اللاعب السنغالي ساديو ماني، جائزة لاعب الشهر في ليفربول، وذلك عن أداؤه في شهر يناير الماضي، وفاز بالجائزة بعد أن تفوق على اللاعب محمد صلاح واللاعب فيرمينو، وحصل صلاح على المركز الثاني، وفيرمينو على المركز الثالث، وهذه هي الجائزة الثانية للاعب على التوالي، حيث حصد نفس الجائزة لمرتين حتى الآن متفوقًا على النجم المصري محمد صلاح.

بطاقة المباراة