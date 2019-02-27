اونلاين | كورة اون لاين - kora online بث مباشر برشلونة وريال مدريد الكلاسيكو (بث مباشر) فى كاس اسبانيا- مباراة الكلاسيكو يلا شوتHD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة اون لاين - kora online بث مباشر برشلونة وريال مدريد الكلاسيكو (بث مباشر) فى كاس اسبانيا- مباراة الكلاسيكو يلا شوتHD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة اون لاين - kora online بث مباشر برشلونة وريال مدريد الكلاسيكو (بث مباشر) فى كاس اسبانيا- مباراة الكلاسيكو يلا شوتHD

تقدم "الخليج 365 الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد في إطار منافسات إياب الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، يوم الأربعاء الموافق 27 فبراير 2019.

مشاهدة برشلونة وريال مدريد بث مباشر فى كاس اسبانيا- مباراة الكلاسيكو

ويمكن مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد، التي تقام على ملعب "سانتياجو برنابيو"، على قنوات "بي إن سبورت" الساعة 10 مساءً.

Advertisements

مشاهدة برشلونة وريال مدريد بث مباشر فى كاس اسبانيا- مباراة الكلاسيكو

وانتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين بالتعادل بهدف لكل فريق حيث يأمل الفريق الملكي لتحقيق الفوز مستغلًا عاملي الأرض والجمهور من أجل توجيه ضربة قاسية لأحد أهم الخصوم، بينما يحتاج برشلونة لتحقيق الفوز من أجل التأهل إلى المباراة النهائية.

مشاهدة برشلونة وريال مدريد بث مباشر فى كاس اسبانيا- مباراة الكلاسيكو