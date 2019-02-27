صديقة بول بوجبا ومولودها في معقل الشياطين.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت عارضة الأزياء البوليفية ماريا سالوس، صديقة النجم الفرنسي بول بوجبا، برفقة ابنهما الرضيع، في استاد “أولد ترافورد” معقل “الشياطين الحمر”، لحضور مباراة مانشستر يونايتد أمام ليفربول في الجولة 27 من بطولة الدوري الإنجليزي.

صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، نشرت صورا من تواجد ماريا، مشيرة إلى أن هناك أخبار تتحدث عن زواج غير معلن بين بوجبا وماريا سالوس، لكن اللاعب سبق أن احتفل باستقبال طفله الأول بعدما سجل هدفا في شباك برايتون في يناير الماضي.

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ماريا سبق وأن حضرت العديد من المباريات لمانشستر يونايتد في “أولد ترافورد” لمساندة بوجبا من المدرجات، خاصة بعدما عاد للتألق من جديد تحت قيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، الذي تولى المهمة مؤقتا خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو.

عارضة الأازياء حضرت المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، برفقة ابن بوجبا الرضيع، لكنها حرصت على إخفاء وجهه حتى لا ترصده الكاميرات.

ويبدو أن هناك اتفاق بين بوجبا وماريا على إبقاء تفاصيل علاقتهما الخاصة سرا دون الإفصاح عن كواليسها الدقيقة للإعلام، لذا لم يعلنا عن طبيعة العلاقة بينهما ولم ينشرا أي صورا للابن المولود قبل شهر.