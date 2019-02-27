بعد حركته غير الأخلاقية.. إجراء تأديبي ينتظر دييجو سيميوني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رغم تقدمه بالاعتذار عما بدر منه من حركة مشينة، إلا أن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، سيتعرض للتحقيق والإجراءات التأديبية.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ويفا”، أعلن فتح إجراء تأديبي بحق دييجو سيميوني، على خلفية احتفاله بطريقة غير ملائمة بفوز فريقه على يوفنتوس الإيطالي في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

”ويفا” فتح إجراء تأديبيا أيضا بحق فريق “السيدة العجوز” ومدربه الإيطالي ماسيميليانو أليجري، على خلفية التسبب بتأخر انطلاق المباراة التي أقيمت الأربعاء الماضي على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” في مدريد، وانتهت بخسارة الضيوف صفر-2.

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سيميوني كان قد تقدم باعتذار عن طريقة احتفاله بالهدف الأول لفريقه، والتي شملت قيامه بوضع يديه حول “عضوه التناسلي” وصاح بطريقة هستيرية، متوجها بداية نحو أرض الملعب ولاحقا نحو المشجعين.

المدرب قال في مؤتمر صحفي في مدريد: أطلب السماح مرة جديدة من الذين شعروا بالإساءة من هذه الحركة وأيضا أعتذر من يوفنتوس، كانت طريقة للتعبير عن كل ما كنت أشعر به حيال اللاعبين، طريقة سيئة، أقول ذلك على أمل طي هذه الصفحة.

الأرجنتيني كان قد أوضح في تصريحات بعد المباراة مباشرة، وردا على سؤال عن تفسير هذه الحركة، إنها كانت إشارة إلى الجرأة التي تطلبها الدفع باللاعبين كوكي ودييجو كوستا في مباراة على هذا القدر من الأهمية، على رغم غيابهما في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة.