جاريث بيل ينجو من العقاب بعد حركته المشينة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نجا اللاعب الويلزي جاريث بيل، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، من عقاب لجنة العقوبات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، بعد حركة مشينة كان قد غعلها خلال مباراة فريقه أمام اتلتيكو مدريد.

لجنة العقوبات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، أعلنت عدم معاقبة جاريث بيل، بسبب حركته المسيئة، التي صدرت عنه خلال احتفاله بهدفه أمام جماهير أتلتيكو مدريد.. مشيرة إلى أن الحركة التي قام بها اللاعب لم توجه للجمهور مباشرة، وبذلك لا وجود لأي مخالفة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو”، الإسبانية، فإن لجنة العقوبات، كانت قد طلبت المزيد من المعلومات حول الواقعة، وبعد دراسة المعلومات قررت عدم معاقبة بيل.

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جاريث بيل سيكون قادرًا على اللعب في لقاء “الكلاسيكو”، مساء الأربعاء، ضد الغريم التقليدي برشلونة، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، و”كلاسيكو” الدور الثاني من الدوري الإسباني السبت المقبل.

اللاعب كان قد سجل الهدف الثالث لفريقه ريال مدريد ضد أتلتيكو، في المباراة التي انتهت لصالح الملكي بننتيجة 3-1، في قمة الجولة الـ23 من الدوري الإسباني.. وبعد الهدف قام بيل باحتفال شائع في المملكة المتحدة، ووضع يده اليسرى على المرفق لليد اليمنى، وقد رفع اليد الأخيرة، وهو احتفال يعني أنه غير أخلاقي.

صحيفة “ماركا” كانت قد ذكرت أنه إذا تم التحقيق فى الواقعة وإثبات ذلك، فإن بيل سيكون مهددًا بالإيقاف لمدة 10 مباريات.