أول صور لحطام طائرة اللاعب إيميليانو سالا في قاع البحر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت صور جديدة تُظهر حُطام الطائرة التي تسببت في مصرع لاعب كرة القدم الأرجنتيني إيميليانو سالا، وذلك بعد انتقاله من نانت الفرنسي إلى كارديف سيتي الإنجليزي.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “ميرور” الإنجليزية، فقد ظهرت الصور بعدما أعلنت شعبة التحقيق في الحوادث الجوية في بريطانيا، أنها ستُركز التحقيق على صلاحية رخصة قائد الطائرة، وأن شعبة التحقيق في الحوادث الجوية أشارت إلى ذلك بمسمى «المتطلبات التنظيمية» كأحد الاتجاهات الأربعة التي تتطلب تنفيذ المزيد من العمل.

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شعبة التحقيق أوضحت في تقريرها الأولي أن نوع الرخصة التي كان الطيار يحملها تسمح له بنقل الركاب داخل دول الاتحاد الأوروبي فقط ،على أساس تقاسم التكلفة وليس القيام برحلات تجارية، وطبقاً للشعبة يتعين على الطيارين الذين يحملون هذه الرخصة تقديم غرض واضح للقيام بالرحلة.

اللاعب سالا كان قد لقي مصرعه في حادث تحطم طائرة في بحر المانش في 21 يناير الماضي، أثناء توجهه من مدينة نانت الفرنسية، حيث كان يلعب في نادي نانت الفرنسي، إلى إنجلترا، حيث كان قد وقع لتوه للانضمام إلى نادي كارديف سيتي الإنجليزي مقابل مبلغ 15 مليون جنيه إسترليني.

سالا كان الراكب الوحيد على متن طائرة من نوع «Piper Malibu» متوجهة من مدينة نانت الفرنسية إلى العاصمة الويلزية كارديف.. وانتُشلت جثته في 6 فبراير الجاري، بينما لا يزال قائد الطائرة ديفيد إيبوتسون (59 عاماً)، من بلدة كرولي بمقاطعة لنكولنشاير الإنجليزية، مفقوداً.