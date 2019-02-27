انت الان تتابع تفاصيل خبر هل يفوز ليفربول بـ"البريميرليغ"؟ هذا المدرب يجيب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 27 فبراير 2019 05:35 مساءً - شكك مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، النرويجي أولي غونار سولسكاير، في قدرة ليفربول على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، مؤكداً أن مانشستر سيتي لديه مستوى أفضل من "الريدز".

وكان مراقبون ومحللون قد رشحوا ليفربول للظفر بلقب "البريميرليغ"، هذا الموسم، للمرة الأولى منذ 29 عاماً، خاصة حين كان الفارق بينه وبين مانشستر سيتي، أقرب مطارديه، قد وصل إلى 7 نقاط كاملة.

ولكن بعد تراجع مستوى رفاق النجم المصري محمد صلاح منذ بداية العام الجديد، وتألق مانشستر سيتي في الوقت ذاته، انخفض منسوب التفاؤل بقدرة النادي الإنجليزي العريق على الصعود إلى منصات التتويج.

تلك التوقعات أكدها مدرب "الشياطين الحُمر"؛ إذ قال لصحيفة "الصن" البريطانية: إن "ليفربول يفتقد الإبداع، ولا يملك صانع ألعاب في وسط الملعب لتحريك الفريق، ولم يقدم مستويات جيدة منذ مباريات عدة".

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وأشار إلى أن "ليفربول يعتمد فقط على الهجمات المرتدة، ويخفق في التفوق على منافسيه بالاعتماد على التمريرات القصيرة فقط، ولا يظهر بصورة فعالة إن لم يسجل أولاً، وينكمش إذا واجه هجوماً من المنافس".

وأكد المدرب النرويجي، الذي خلف نظيره البرتغالي جوزيه مورينيو في مقاعد "أولد ترافورد"، أن "ليفربول ليست لديه القدرات والإمكانات للمنافسة على اللقب الثمين في الأسابيع المقبلة".

تصريحات المدرب "ذي الوجه الطفولي" أغضبت بشدةٍ جماهير "الريدز"، ودفعتهم إلى الهجوم عليه بشدة على مختلف منصات التواصل والشبكات الاجتماعية.

وفشل ليفربول، خلال الأسابيع الماضية، في تحقيق الانتصار، وسقط بفخ التعادل في أكثر من مناسبة، وهو ما سمح لمطارده المباشر، مانشستر سيتي، بالاقتراب منه بقوة؛ إذ يتصدر فريق المدرب الألماني يورغن كلوب جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، متفوقاً بنقطة وحيدة على كتيبة الإسباني بيب غوارديولا، قبل 11 جولة من نهاية المسابقة الإنجليزية.