شكرا لقرائتكم خبر عن "الفيصل" يبحث مع رئيس الاتحاد الآسيوي سبل التعاون بين الطرفين والان مع التفاصيل

الخليج 365- التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، برئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان آل خليفة. وجرى، خلال اللقاء الذي أقيم في الرياض، مناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بكرة القدم الآسيوية ومستقبلها والآليات المناسبة لتعزيز العلاقة بين الرياضة السعودية والاتحاد القاري، إضافة إلى بحث سبل التعاون بين الطرفين.

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