شكرا لقرائتكم خبر عن نصيب الأسد لـ"الهلال" في جوائز دوري المحترفين لفبراير والان مع التفاصيل

الخليج 365- حصد الفرنسي بافتيتيمبي جوميز نجومية الشهر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن سجل نفسه أفضل لاعب في شهر فبراير، في حين توج التونسي فتحي الجبال، المدير الفني لفريق الفتح بجائزة أفضل مدرب.

واستطاع الجبال من حصد 9 نقاط خلال أربع مواجهات من أصل 12 نقطة؛ حيث خسر في أول لقاء له في شهر فبراير من الهلال بأربعة أهدف مقابل هدف، قبل أن يظفر بالشباب والفيحاء والأهلي (1-0)، و(2-1) و(2-1) على الترتيب.

وخطف جوميز نجومية الشهر بعد تمكنه من الإسهام في ثمانية أهداف لفريقه من أصل 13 هدفًا، سجلها الهلال في أربع مواجهات؛ حيث تمكن من هز الشباك خمس مرات، منها هدفان في مرمى الفتح، وهدف في كل من الباطن والقادسية والاتحاد، فيما تمكن من صناعة هدف في مواجهة فريقه أمام الباطن وهدفين أمام القادسية.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين توجت، أمس الثلاثاء، الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لفريق الهلال، بجائزة أفضل مدرب للجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما ذهبت جائزة أفضل لاعب إلى محمد المجحد، لاعب نادي الفتح، واستحق جمهور الهلال لقب الجمهور المثالي للجولة.

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وخطف زوران نجومية الجولة بعدما قاد فريقه للفوز على فريق الاتحاد على أرضه وبين جماهيره بهدفين نظيفين محافظًا على صدارة الدوري وعلى الفارق النقطي بينه وبين النصر الوصيف بست نقاط؛ ليسجل نفسه في قائمة الأفضلية على مستوى الجولات لأول مرة بعد مرور أربع جولات منذ توليه قيادة الأمور الفنية في الهلال.

في حين جاء تتويج المجحد بنجومية الجولة بعد أن منح فريق الفتح الفوز على فريق الأهلي بهدفين مقابل هدف، تولى المجحد تسجيلهما في الدقيقة السابعة والدقيقة 90، وهي النتيجة التي صعدت بالفتح إلى النقطة الـ31.

فيما سجل الجمهور الهلالي نفسه في جوائز الأفضلية للمرة السادسة في المسابقة، وبفارق مرة واحدة عن الاتحاد الذي أحرزها سبع مرات.

ويتسلم أفضل مدرب وأفضل لاعب في الجولة جائزة مالية، قدرها 10 آلاف ريال لكل منهما، فيما يتم منح الجمهور المثالث درعًا تكريمية من رابطة الدوري السعودي للمحترفين.