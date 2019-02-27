الامارات | محمد صلاح ينعى ضحايا قطار "محطة مصر"

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينعى ضحايا قطار "محطة مصر" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى نجم نادى ليفربول الإنجليزي، والمنتخب المصري لكرة القدم، محمد صلاح، ضحايا حادث قطار محطة مصر، صباح اليوم الأربعاء، متمنيا الشفاء للمصابين.

وقال محمد صلاح في حسابه الخاص على "توتير": "خالص العزاء لأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".

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وكان التلفزيون المصري الرسمي وشهود عيان أكدوا أن 25 شخصاً على الأقل قُتلوا وأُصيب 50 آخرون، عندما وقع انفجار واندلع حريق نتيجة ارتطام جرار قطار بحاجز في محطة القطارات الرئيسية في القاهرة اليوم الأربعاء.