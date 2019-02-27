شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينعى ضحايا قطار "محطة مصر" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى نجم نادى ليفربول الإنجليزي، والمنتخب المصري لكرة القدم، محمد صلاح، ضحايا حادث قطار محطة مصر، صباح اليوم الأربعاء، متمنيا الشفاء للمصابين.
وقال محمد صلاح في حسابه الخاص على "توتير": "خالص العزاء لأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".
وكان التلفزيون المصري الرسمي وشهود عيان أكدوا أن 25 شخصاً على الأقل قُتلوا وأُصيب 50 آخرون، عندما وقع انفجار واندلع حريق نتيجة ارتطام جرار قطار بحاجز في محطة القطارات الرئيسية في القاهرة اليوم الأربعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | محمد صلاح ينعى ضحايا قطار "محطة مصر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.