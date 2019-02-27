اتحاد الكرة يقرر نقل مباراة الأهلى وبتروجت إلى استاد بتروسبورت

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، نقل مباراة الأهلى وبتروجت المقرر لها الإثنين المقبل بالدورى الممتاز إلى استاد بتروسبورت بدلا من السلام كما كان مقررا.

جاء ذلك بسبب عدم انتهاء عمليات الصيانة والإصلاحات باستاد السلام.

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