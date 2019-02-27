عرض مسئولو وزارة الشباب والرياضة، خلال المؤتمر الصحفي الذي يقام حاليا، بالمركز الأوليمبي بالمعادي، فيديو يشرح إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، منذ أجل عرض إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، منذ تولي الدكتور أشرف صبحي حقيبة الشباب والرياضة.

وتضمن الفيديو فيلما تسجيليا لإنجازات وزارة الرياضة في الفترة الماضية، وأبرزها توسيع قاعدة ممارسة الرياضة وتطوير عدد من الملاعب ومراكز الشباب و انشاء معارض للشباب و اقامة مبادرات بمشاركة الشباب وتنظيم ملتقيات دولية وقومية وعدد من المشروعات لزيادة الايرادات مؤكدين أن الإيرادات تخطت ٦٠ مليون جنيه خلال تلك الفترة، بالإضافة لاستضافة العديد من البطولات الدولية الكبرى على رأسها أمم أفريقيا ٢٠١٩.

ومن المنتظر أن يعلن وزير الرياضة خلال المؤتمر الصحفي، إطلاق جائزة “التميز” لشباب الصحفيين والإعلاميين في مجال الشباب والرياضة، وهى الجائزة الأولى من نوعها التي تطلقها الوزارة لتشجيع شباب المبدعين، بالإضافة لإطلاق العدد الأول من مجلة الشباب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق جائزة “التميز” لشباب الصحفيين والإعلاميين من قبل وزارة الشباب والرياضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.