رياضة | كلاسيكو الكأس .. ماذا قدم سولاري "اللاعب" أمام برشلونة ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلاسيكو الكأس .. ماذا قدم سولاري "اللاعب" أمام برشلونة ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر جماهير الكرة حول العالم اليوم الأربعاء مباراة برشلونة وريال مدريد والتي تجمع الفريقين على ملعب إستاد سانتياجو بيرنابيو لحساب مباريات إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد أن إنتهت مباراة الإياب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويدخل الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني للملكي المباراة الثانية له أمام برشلونة بعد كلاسيكو الذهاب والفرصة مواتية أمام للإطاحة بالغريم التقليدي واللدود من أولى بطولات الموسم الجاري في إسبانيا خاصةً وأن الأرجنتيني إعتاد على مواجهة برشلونة كلاعب مع ثلاثة أندية.

وشارك سولاري أمام البلوجرانا بألوان ثلاثة فرق وهي ريال مدريد والجار اتلتيكو مدريد ونادي أتلانتا الذي ينشط في الدوري المكسيكي ، وفي 11 مباراة خاضها المدير الفني الحال للريال ضد برشلونة كلاعب خسر في 5 مباريات وفاز في 3 فقط وإنتهت 3 مباريات بالتعادل.

ونجح سولاري في هز شباك برشلونة مرة واحد فقط خلال 8 مباريات كلاسيكو كان ذلك لحساب مباريات الدور الثاني موسم 2003 – 2004 من الليجا لكن الريال فشل في تحقيق الفوز وتلقى الخسارة بهدف واحد مقابل هدفين.

وفيما يلي المباريات التي شارك فيها سولاري ضد برشلونة كلاعب :-

ريال مدريد

البداية كانت موسم 2001- 2002 حيث خاض سولاري مع فريقه ريال مدريد مباراة امام برشلونة في الدور الثاني وإنتهت المباراة التي شارك بها بالكامل بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ، وشهد موسم 2004 – 2005 أكبر فوز لريال مدريد على برشلونة مع سولاري بنتيجة اربعة أهداف مقابل هدفين.

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فيما كانت أكبر خسارة تعرض لها سولاري أمام برشلونة خلال لقاء الدور الأول لنفس الموسم بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

أتلتيكو مدريد

ومع الروخيبلانكوس شارك سولاري أمام برشلونة في مناسبتين الاولى في موسم 1999-2000 وإنتهت بخسارة فريقه بهدف واحد مقابل هدفين وفي مباراة الدور الثاني تلقى سولاري الخسارة الثانية له مع الفريق المدريدي أمام برشلونة بثلاثية نظيفة.

اتالانتا المكسيكي

آخر المباريات التي خاضها سولاري كلاعب ضد برشلونة في موسم 2009 – 2010 مع أتالانتا المكسيكي وإنتهت المباراة بفوز البلوجرانا بثلاثة أهداف مقابل هدف لحساب مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية التي توج برشلونة بلقبها.

فهل يواصل سولاري مسلسل هزائمه أمام برشلونة كمدرب مثلما خسر كلاعب أم أنه سيقود المرينجي للإطاحه برفقاء ليونيل ميسي والوصول للمباراة النهائية ؟