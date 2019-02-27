رياضة | غدا.. أهلي 99 يواجه الجونة بدوري الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. أهلي 99 يواجه الجونة بدوري الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ١٩٩٩» فريق الجونة، غداً الخميس، في المباراة التي تقام بينهما ضمن الجولة ٢٤ من بطولة الجمهورية.

يخوض الأهلي المباراة بعد ٣ أيام من تعادله السلبي أمام الداخلية، وهو التعادل الذي رفع رصيده إلى ٤٨، ليبقيه في المركز الثاني بجدول الترتيب، خلف الإسماعيلي المتصدر بفارق ٣ نقاط.

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ويسعى فريق ٩٩ لتحقيق الفوز على الجونة من أجل مواصلة الصراع على استعادة قمة الترتيب مجدداً، بعدما فقدها لحساب الإسماعيلي في الأسابيع الأخيرة.

وفاز الأهلي هذا الموسم في ١٤ مباراة وتعادل في ٦، وخسر في ٣ مباريات، مسجلاً ٤٧ هدفاً، بينما تلقت شباكه ٢٣ هدفاً.

ويضم الجهاز الفني للفريق؛ مدحت طه إسماعيل مديرا فنيا، ويعاونه كل من إسحق أول، مدربًا عامًا، وأحمد عبد الظاهر، مدربًا، وخالد حسن مدربًا لحراس المرمى، صابر سينادة، الإداري، وأسامة مصطفى طبيب الفريق، وأحمد عبد الخالق إخصائي العلاج الطبيعي.